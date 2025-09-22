Toote Disainer kogutasu in United States ettevõttes Aurora on $170K year kohta taseme P6 puhul. Vaata ettevõtte Aurora kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025
Keskmine Kogutasu
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Aurora ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Aurora ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)