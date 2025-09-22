Ettevõtete kataloog
Aurora Toote Disainer Palgad

Toote Disainer kogutasu in United States ettevõttes Aurora on $170K year kohta taseme P6 puhul. Vaata ettevõtte Aurora kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Keskmine Kogutasu

$150K - $178K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$139K$150K$178K$190K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Aurora ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Aurora in United States on aastase kogutasuga $189,750. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Aurora Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $138,600.

