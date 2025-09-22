Ettevõtete kataloog
Keskmine Inimressursid kogutasu in United States ettevõttes Aurora ulatub $122K kuni $167K year kohta. Vaata ettevõtte Aurora kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Keskmine Kogutasu

$132K - $157K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$122K$132K$157K$167K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Aurora ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga Inimressursid ametikoha palgapakett ettevõttes Aurora in United States on aastase kogutasuga $166,750. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Aurora Inimressursid ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $121,800.

