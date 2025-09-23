Ettevõtete kataloog
Aurora Solar Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Keskmine Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in United States ettevõttes Aurora Solar ulatub $198K kuni $270K year kohta. Vaata ettevõtte Aurora Solar kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025

Keskmine Kogutasu

$212K - $256K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$198K$212K$256K$270K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Aurora Solar ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Tarkvaraarenduse Juht på Aurora Solar in United States ligger på en årlig total ersättning på $270,280. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Aurora Solar för Tarkvaraarenduse Juht rollen in United States är $198,050.

