Aurora Solar
Aurora Solar Turundus Palgad

Keskmine Turundus kogutasu in United States ettevõttes Aurora Solar ulatub $131K kuni $179K year kohta. Vaata ettevõtte Aurora Solar kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025

Keskmine Kogutasu

$142K - $168K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$131K$142K$168K$179K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Aurora Solar ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Turundus ametikoha palgapakett ettevõttes Aurora Solar in United States on aastase kogutasuga $179,400. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Aurora Solar Turundus ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $131,040.

