AUO
AUO Palgad

AUO palga vahemik varieerub $25,647 kogu kompensatsioonis aastas Elektriinsener madalamas otsas kuni $122,400 Tehniline programmijuht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt AUO. Viimati uuendatud: 8/22/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $29K

Täielik tarkvara insener

Toote disainer
Median $27.5K
Äri arendus
$33.9K

Elektriinsener
$25.6K
Riistvara insener
$48.6K
Mehaanika insener
$27.6K
Tootehaldusr
$35.7K
Tehniline programmijuht
$122K
KKK

Kõrgeima palgaga roll AUO on Tehniline programmijuht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $122,400. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
AUO mediaan aastane kogukompensatsioon on $31,436.

