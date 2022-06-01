Ettevõtete kataloog
AuditBoard
AuditBoard Palgad

AuditBoard palga vahemik varieerub $52,735 kogu kompensatsioonis aastas Projektijuht madalamas otsas kuni $238,000 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt AuditBoard. Viimati uuendatud: 8/22/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $195K

Täielik tarkvara insener

Tootehaldusr
Median $238K
Müük
Median $190K

Personaliosakond
$175K
Programmijuht
$100K
Projektijuht
$52.7K
Värbaja
$80.4K
Müügiinsener
$194K
Tarkvaraarenduse juht
$213K
Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

AuditBoard-s kehtivad Aktsia/omakapitali toetused 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

KKK

