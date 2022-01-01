Ettevõtete kataloog
Audible
Audible Palgad

Audible palga vahemik varieerub $53,890 kogu kompensatsioonis aastas Äri operatsioonid madalamas otsas kuni $525,300 Infotehnoloog kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Audible. Viimati uuendatud: 8/22/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
SDE I $178K
SDE II $301K

Backend tarkvara insener

Täielik tarkvara insener

Äriintelligentsi insener

Andmeteadlane
Median $225K
Tarkvaraarenduse juht
Median $360K

Tootehaldusr
Median $220K
Programmijuht
Median $137K
Värbaja
Median $150K
Tehniline programmijuht
Median $192K
Äri operatsioonid
$53.9K
Ärianalüütik
$112K
Finantsanalüütik
$161K
Personaliosakond
$169K
Infotehnoloog
$525K
Õigusabi
$393K
Juhtimiskonsultant
$101K
Turunduse operatsioonid
$189K
UX uurija
$168K
Omandamise ajakava

5%

AASTA 1

15%

AASTA 2

40%

AASTA 3

40%

AASTA 4

Aktsiatüüp
RSU

Audible-s kehtivad RSUs 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 5% omandatakse 1st-AASTA (5.00% aastas)

  • 15% omandatakse 2nd-AASTA (15.00% aastas)

  • 40% omandatakse 3rd-AASTA (20.00% poolaastas)

  • 40% omandatakse 4th-AASTA (20.00% poolaastas)

25%

AASTA 1

35%

AASTA 2

40%

AASTA 3

Aktsiatüüp
RSU

Audible-s kehtivad RSUs 3-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 35% omandatakse 2nd-AASTA (35.00% aastas)

  • 40% omandatakse 3rd-AASTA (40.00% aastas)

KKK

O cargo mais bem pago reportado na Audible é Infotehnoloog at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $525,300.
A remuneração total anual mediana reportada na Audible é $178,375.

