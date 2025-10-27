Ettevõtete kataloog
Mediaanne Mehaanikinsener tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes ATS Automation on CA$96.5K year kohta. Vaata ettevõtte ATS Automation kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Mediaan pakk
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
Kokku aastas
CA$96.5K
Tase
Senior
Põhipalk
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
Boonus
CA$0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed ATS Automation?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

KKK

Kõrgeima palgaga Mehaanikinsener ametikoha palgapakett ettevõttes ATS Automation in Canada on aastase kogutasuga CA$100,462. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ATS Automation Mehaanikinsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$93,793.

Esiletõstetud töökohad

    ATS Automation jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

