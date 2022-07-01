Ettevõtete kataloog
Athelas
Athelas Palgad

Athelas palk ulatub $35,175 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $207,834 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Athelas. Viimati uuendatud: 10/9/2025

$160K

Administratiivassistent
$50.8K
Ärioperatsioonide Juht
$169K
Turundusoperatsioonid
$95.8K

Tootejuht
$208K
Tarkvaraarendaja
$35.2K

Full-Stack tarkvarainsener

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Athelas ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Athelas on Tootejuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $207,834. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Athelas keskmine aastane kogutasu on $95,769.

