Aston
Aston Backend tarkvarainsener Palgad kohas Moscow Metro Area

Mediaanne Backend tarkvarainsener tasupaketi in Moscow Metro Area kogusumma ettevõttes Aston on RUB 2.7M year kohta. Vaata ettevõtte Aston kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025

Mediaan pakk
company icon
Aston
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Kokku aastas
RUB 2.7M
Tase
Middle
Põhipalk
RUB 2.7M
Stock (/yr)
RUB 0
Boonus
RUB 0
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
2-4 Aastat
Millised on karjääritasemed Aston?
Viimaste Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Aston in Moscow Metro Area on aastase kogutasuga RUB 3,278,471. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Aston Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Moscow Metro Area on RUB 2,701,396.

