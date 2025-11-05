Ettevõtete kataloog
Aston
Aston Tarkvaraarendaja Palgad kohas Moscow Metro Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Moscow Metro Area kogusumma ettevõttes Aston on RUB 877K year kohta. Vaata ettevõtte Aston kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Aston
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Kokku aastas
RUB 877K
Tase
L3
Põhipalk
RUB 877K
Stock (/yr)
RUB 0
Boonus
RUB 0
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
0-1 Aastat
Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Aston in Moscow Metro Area on aastase kogutasuga RUB 3,217,396. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Aston Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Moscow Metro Area on RUB 876,727.

