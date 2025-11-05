Ettevõtete kataloog
Aston Tarkvaraarendaja Palgad kohas Belarus

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Belarus kogusumma ettevõttes Aston on BYN 121K year kohta. Vaata ettevõtte Aston kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Aston
Software Engineer
hidden
Kokku aastas
BYN 121K
Tase
Senior Software Engineer
Põhipalk
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Boonus
BYN 0
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Viimased Palgaandmed
Backend tarkvarainsener

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Aston in Belarus on aastase kogutasuga BYN 139,977. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Aston Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Belarus on BYN 120,658.

