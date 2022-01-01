Ettevõtete kataloog
ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ Palgad

ASSURANCE IQ palk ulatub $63,315 kogutasus aastas Turundusoperatsioonid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $261,300 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest ASSURANCE IQ. Viimati uuendatud: 9/12/2025

$160K

Tootejuht
Median $156K
Raamatupidaja
$93.1K
Andmeteadlane
$152K

Turundus
$93.5K
Turundusoperatsioonid
$63.3K
Toote Disainer
$186K
Programmijuht
$111K
Tarkvaraarenduse Juht
$261K
Tehnilise Programmi Juht
$173K
Õiguste omandamise graafik

10%

AASTA 1

20%

AASTA 2

40%

AASTA 3

30%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

ASSURANCE IQ ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 10% õigused omandatakse 1st-AASTA (10.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)

  • 40% õigused omandatakse 3rd-AASTA (40.00% aastas)

  • 30% õigused omandatakse 4th-AASTA (30.00% aastas)

KKK

The highest paying role reported at ASSURANCE IQ is Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $261,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ASSURANCE IQ is $152,348.

