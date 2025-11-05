Ettevõtete kataloog
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Boston Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Boston Area kogusumma ettevõttes Arrowstreet Capital on $201K year kohta. Vaata ettevõtte Arrowstreet Capital kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Arrowstreet Capital
Platform Engineer, Senior Associate
Boston, MA
Kokku aastas
$201K
Tase
L3
Põhipalk
$152K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$48.6K
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Arrowstreet Capital?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Kaasatud ametinimetused

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Arrowstreet Capital in Greater Boston Area on aastase kogutasuga $627,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Arrowstreet Capital Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Boston Area on $215,750.

