Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Palgad

Arrowstreet Capital palga vahemik varieerub $128,520 kogu kompensatsioonis aastas Projektijuht madalamas otsas kuni $381,900 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Arrowstreet Capital. Viimati uuendatud: 8/24/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $200K

Täielik tarkvara insener

Andmeteadlane
$314K
Projektijuht
$129K

Tarkvaraarenduse juht
$382K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Arrowstreet Capital on Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $381,900. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Arrowstreet Capital mediaan aastane kogukompensatsioon on $256,780.

