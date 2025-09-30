Ettevõtete kataloog
ARRK
ARRK Tarkvaraarendaja Palgad kohas Munich Metro Region

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Munich Metro Region kogusumma ettevõttes ARRK on €79.1K year kohta. Vaata ettevõtte ARRK kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust.

Mediaan pakk
company icon
ARRK
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
Kokku aastas
€79.1K
Tase
Developer
Põhipalk
€79.1K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed ARRK?

€142K

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes ARRK in Munich Metro Region on aastase kogutasuga €120,470. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ARRK Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Munich Metro Region on €79,141.

