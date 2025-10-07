Ettevõtete kataloog
Arm
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Riistvarainsener

  • Embedded Hardware Engineer

  • Greater Cambridge Area

Arm Embedded Hardware Engineer Palgad kohas Greater Cambridge Area

Embedded Hardware Engineer kogutasu in Greater Cambridge Area ettevõttes Arm on £95.4K year kohta taseme Senior Hardware Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Cambridge Area kogusumma on £86.5K. Vaata ettevõtte Arm kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025

Keskmine Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Graduate Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Hardware Engineer
£95.4K
£70.2K
£19.9K
£5.4K
Staff Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Vaata 4 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

£122K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt £23K+ (mõnikord £230K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Arm ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Riistvarainsener pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Embedded Hardware Engineer ametikoha palgapakett ettevõttes Arm in Greater Cambridge Area on aastase kogutasuga £142,415. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Arm Embedded Hardware Engineer ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Cambridge Area on £49,098.

Esiletõstetud töökohad

    Arm jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Intel
  • Juniper Networks
  • Micron Technology
  • Western Digital
  • AMD
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid