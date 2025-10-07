ASIC Engineer tasu in Greater Cambridge Area ettevõttes Arm ulatub £71.1K year kohta taseme Hardware Engineer puhul kuni £187K year kohta taseme Principal Hardware Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Cambridge Area kogusumma on £110K. Vaata ettevõtte Arm kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Graduate Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£111K
£70.4K
£38K
£2.6K
Staff Hardware Engineer
£133K
£92.5K
£36.7K
£3.5K
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Arm ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)