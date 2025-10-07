ASIC Engineer kogutasu in Greater Bengaluru ettevõttes Arm on ₹14.91M year kohta taseme Principal Hardware Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma on ₹8.28M. Vaata ettevõtte Arm kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Graduate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Arm ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)