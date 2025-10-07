ASIC Engineer tasu in Greater Austin Area ettevõttes Arm ulatub $168K year kohta taseme Graduate Hardware Engineer puhul kuni $382K year kohta taseme Principal Hardware Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Austin Area kogusumma on $315K. Vaata ettevõtte Arm kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Graduate Hardware Engineer
$168K
$132K
$23.5K
$12.5K
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$194K
$152K
$27.4K
$14.6K
Staff Hardware Engineer
$268K
$187K
$60.5K
$21K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Arm ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)