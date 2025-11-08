Ettevõtete kataloog
Argo AI
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Tarkvaraarendaja Tase

Software Engineer II

Tasemed ettevõttes Argo AI

Võrdle tasemeid
  1. Software Engineer I
  2. Software Engineer II
  3. Senior Software Engineer
    4. Näita 5 Rohkem tasemeid
Keskmine Aastane Kogutasu
€127,949
Põhipalk
€90,632
Aktsiaoption ()
€3,302
Boonus
€18,406
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.6K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Viimased palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

Esiletõstetud töökohad

    Argo AI jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Tanium
  • ServiceMax
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid