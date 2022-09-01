ArcTouch Palgad

ArcTouch palga vahemik varieerub $33,943 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $40,885 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt ArcTouch . Viimati uuendatud: 8/20/2025