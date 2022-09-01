Ettevõtete kataloog
ArcTouch
ArcTouch Palgad

ArcTouch palga vahemik varieerub $33,943 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $40,885 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt ArcTouch. Viimati uuendatud: 8/20/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $33.9K
Tootehaldusr
$40.9K
Tarkvaraarenduse juht
$38.4K

Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll ArcTouch on Tootehaldusr at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $40,885. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
ArcTouch mediaan aastane kogukompensatsioon on $38,430.

