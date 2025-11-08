Ettevõtete kataloog
Arcesium
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Tarkvaraarendaja Tase

Senior Software Engineer

Tasemed ettevõttes Arcesium

Võrdle tasemeid
  1. Software EngineerL1
  2. Senior Software EngineerL2
  3. Technical LeadL3
    4. Näita 3 Rohkem tasemeid
Keskmine Aastane Kogutasu
₹39,079
Põhipalk
₹3,018,865
Aktsiaoption ()
₹77,051
Boonus
₹317,987
Block logo
+₹5.07M
Robinhood logo
+₹7.77M
Stripe logo
+₹1.75M
Datadog logo
+₹3.06M
Verily logo
+₹1.92M
Don't get lowballed
Viimased palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

Esiletõstetud töökohad

    Arcesium jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • SoftServe
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid