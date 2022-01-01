Aramco Palgad

Ettevõtete kataloog
Aramco palk ulatub $32,333 kogutasus aastas Raamatupidaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $348,250 Äri Arendus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Aramco. Viimati uuendatud: 9/2/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $63.9K
Mehaanikinsener
Median $92.4K
Raamatupidaja
$32.3K

Ärianalüütik
Median $80K
Äri Arendus
$348K
Ehitusinsener
$89.6K
Andmeanalüütik
$50.2K
Andmeteadlane
$113K
Finantsanalüütik
$91.6K
Infotehnoloog (IT)
$67.7K
Investeerimispankur
$156K
Materjaliteaduse Insener
$36.7K
Toote Disainer
$57.3K
Programmijuht
$219K
Projektijuht
$80.4K
Müük
$138K
Riskikapitalist
$89.6K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Aramco on Äri Arendus at the Common Range Average level aastase kogutasuga $348,250. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Aramco keskmine aastane kogutasu on $89,550.

