Ettevõtete kataloog
ARA
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Full-Stack tarkvarainsener

  • Raleigh-Durham Area

ARA Full-Stack tarkvarainsener Palgad kohas Raleigh-Durham Area

Mediaanne Full-Stack tarkvarainsener tasupaketi in Raleigh-Durham Area kogusumma ettevõttes ARA on $89K year kohta. Vaata ettevõtte ARA kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025

Mediaan pakk
company icon
ARA
Software Engineer
Raleigh, NC
Kokku aastas
$89K
Tase
Junior Software Engineer
Põhipalk
$80K
Stock (/yr)
$5K
Boonus
$4K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed ARA?

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes ARA in Raleigh-Durham Area on aastase kogutasuga $143,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ARA Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Raleigh-Durham Area on $88,300.

Esiletõstetud töökohad

    ARA jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Arcesium
  • InvestCloud
  • SoftServe
  • KSM Consulting
  • Avtex
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid