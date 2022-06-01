Ettevõtete kataloog
APTIM
APTIM Palgad

APTIM palga vahemik varieerub $60,753 kogu kompensatsioonis aastas Personaliosakond madalamas otsas kuni $84,575 Ärianalüütik kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt APTIM. Viimati uuendatud: 8/19/2025

$160K

Ärianalüütik
$84.6K
Ehitusinsener
$74.6K
Personaliosakond
$60.8K

KKK

Kõrgeima palgaga roll APTIM on Ärianalüütik at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $84,575. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
APTIM mediaan aastane kogukompensatsioon on $74,625.

Muud ressursid