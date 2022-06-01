Ettevõtete kataloog
AppsFlyer
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

AppsFlyer Palgad

AppsFlyer palga vahemik varieerub $29,470 kogu kompensatsioonis aastas Kliendi edu madalamas otsas kuni $269,593 Tehniline programmijuht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt AppsFlyer. Viimati uuendatud: 8/12/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $133K

Backend tarkvara insener

Tarkvaraarenduse juht
Median $144K
Ärianalüütik
$95.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Kliendi edu
$29.5K
Andmeanalüütik
$85.3K
Andmeteadlane
$141K
Personaliosakond
$85.4K
Turundus
$54K
Toote disainer
$85.4K
Tootehaldusr
$109K
Programmijuht
$125K
Värbaja
$147K
Müük
$121K
Tehniline programmijuht
$270K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

AppsFlyer-s kehtivad Aktsia/omakapitali toetused 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

On sul küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja rohkem.

Külasta nüüd!

KKK

Kõrgeima palgaga roll AppsFlyer on Tehniline programmijuht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $269,593. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
AppsFlyer mediaan aastane kogukompensatsioon on $115,012.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti AppsFlyer jaoks

Seotud ettevõtted

  • PLANOLY
  • MOLOCO
  • Button
  • Kochava
  • Intercom
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid