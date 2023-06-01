Ettevõtete kataloog
AppOmni
AppOmni Palgad

AppOmni palga vahemik varieerub $150,750 kogu kompensatsioonis aastas UX uurija madalamas otsas kuni $326,625 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt AppOmni. Viimati uuendatud: 8/12/2025

$160K

Toote disainer
$159K
Tootehaldusr
$327K
Tarkvaraarenduse juht
$229K

Tehniline programmijuht
$156K
UX uurija
$151K
KKK

Kõrgeima palgaga roll AppOmni on Tootehaldusr at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $326,625. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
AppOmni mediaan aastane kogukompensatsioon on $159,200.

