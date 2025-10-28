Toote Juht kogutasu in Germany ettevõttes AppLovin on €102K year kohta taseme Senior Product Manager 2 puhul. Vaata ettevõtte AppLovin kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025
Keskmine Kogutasu
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
100%
AASTA 1
AppLovin ettevõttes kuuluvad RSUs 1-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
100% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% kvartaliti)