AppLovin
AppLovin Andmeteadlane Palgad

Keskmine Andmeteadlane kogutasu in United States ettevõttes AppLovin ulatub $551K kuni $802K year kohta. Vaata ettevõtte AppLovin kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Keskmine Kogutasu

$632K - $721K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$551K$632K$721K$802K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Õiguste omandamise graafik

100%

AASTA 1

Aktsia tüüp
RSU

AppLovin ettevõttes kuuluvad RSUs 1-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 100% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% kvartaliti)



Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes AppLovin in United States on aastase kogutasuga $802,400. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AppLovin Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $550,800.

