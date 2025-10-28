Tehnilise Programmi Juht tasu in United States ettevõttes Apple ulatub $226K year kohta taseme ICT2 puhul kuni $600K year kohta taseme ICT6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $335K. Vaata ettevõtte Apple kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
ICT2
$226K
$154K
$51.8K
$20.5K
ICT3
$222K
$164K
$44K
$14.2K
ICT4
$322K
$210K
$95.1K
$17.1K
ICT5
$428K
$233K
$153K
$42.2K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Apple ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (12.50% poolaastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% poolaastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (12.50% poolaastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (12.50% poolaastas)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Apple ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
