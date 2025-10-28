Ettevõtete kataloog
Apple
Apple Software QA Engineer Palgad

Software QA Engineer kogutasu in United States ettevõttes Apple on $248K year kohta taseme ICT4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $224K. Vaata ettevõtte Apple kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
$248K
$153K
$80K
$15K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Vaata 4 Rohkem Tasemeid
Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Apple ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (12.50% poolaastas)

KKK

Kõrgeima palgaga Software QA Engineer ametikoha palgapakett ettevõttes Apple in United States on aastase kogutasuga $271,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Apple Software QA Engineer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $261,000.

