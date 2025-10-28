Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Apple ulatub $173K year kohta taseme ICT2 puhul kuni $744K year kohta taseme ICT6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $345K. Vaata ettevõtte Apple kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
Apple ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi
iOS insener
Mobiili tarkvarainsener
Frontend tarkvarainsener
Masinõppe insener
Backend tarkvarainsener
Full-Stack tarkvarainsener
Võrguinsener
Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener
Andmeinsener
Tootmise tarkvarainsener
Turva tarkvarainsener
DevOps insener
Saidi usaldusväärsuse insener
Virtuaalreaalsuse tarkvarainsener
Süsteemiinsener
Videomängu tarkvarainsener
Arendajate eestseisja
Teadur
Süvarakenduste tarkvarainsener