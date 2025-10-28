Ettevõtete kataloog
Keskmine Investeerimispankur kogutasu in India ettevõttes Apple ulatub ₹2.48M kuni ₹3.39M year kohta. Vaata ettevõtte Apple kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Keskmine Kogutasu

₹2.66M - ₹3.21M
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Apple ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (12.50% poolaastas)

KKK

Kõrgeima palgaga Investeerimispankur ametikoha palgapakett ettevõttes Apple in India on aastase kogutasuga ₹3,388,536. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Apple Investeerimispankur ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹2,482,979.

