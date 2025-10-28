Design Verification Engineer kogutasu in United States ettevõttes Apple on $222K year kohta taseme ICT3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $211K. Vaata ettevõtte Apple kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$222K
$147K
$58K
$17.5K
ICT4
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Apple ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (12.50% poolaastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% poolaastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (12.50% poolaastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (12.50% poolaastas)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Apple ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)