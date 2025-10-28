Andmeteadlane tasu in United States ettevõttes Apple ulatub $122K year kohta taseme ICT2 puhul kuni $488K year kohta taseme ICT5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $246K. Vaata ettevõtte Apple kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
ICT2
$122K
$113K
$8.2K
$417
ICT3
$224K
$168K
$41.8K
$14.5K
ICT4
$319K
$201K
$96.7K
$21.7K
ICT5
$488K
$269K
$194K
$25.7K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Apple ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (12.50% poolaastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% poolaastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (12.50% poolaastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (12.50% poolaastas)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Apple ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)