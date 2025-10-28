Ettevõtete kataloog
Apple
Apple Kopikirjutaja Palgad

Keskmine Kopikirjutaja kogutasu in United States ettevõttes Apple ulatub $84K kuni $115K year kohta. Vaata ettevõtte Apple kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Keskmine Kogutasu

$91K - $108K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$84K$91K$108K$115K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Apple ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (12.50% poolaastas)

KKK

Kõrgeima palgaga Kopikirjutaja ametikoha palgapakett ettevõttes Apple in United States on aastase kogutasuga $115,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Apple Kopikirjutaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $84,000.

