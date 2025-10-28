Ärioperatsioonide Juht tasu ettevõttes Apple ulatub $292K year kohta taseme ICT2 puhul kuni $280K year kohta taseme ICT4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi kogusumma on $250K. Vaata ettevõtte Apple kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
ICT2
$292K
$195K
$70K
$27K
ICT3
$148K
$124K
$18.3K
$6K
ICT4
$280K
$170K
$83.8K
$26.2K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Apple ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (12.50% poolaastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% poolaastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (12.50% poolaastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (12.50% poolaastas)
