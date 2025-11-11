Ettevõtete kataloog
Appian Full-Stack tarkvarainsener Palgad kohas Chennai Metropolitan Area

Full-Stack tarkvarainsener kogutasu in Chennai Metropolitan Area ettevõttes Appian on ₹2.76M year kohta taseme Software Engineer 2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Chennai Metropolitan Area kogusumma on ₹2.76M. Vaata ettevõtte Appian kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025

Keskmine Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Software Engineer 1
(Algajate Tase)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
RSU

Appian ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Appian in Chennai Metropolitan Area on aastase kogutasuga ₹5,062,863. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Appian Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Chennai Metropolitan Area on ₹2,828,963.

