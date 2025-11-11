Ettevõtete kataloog
Appian
Appian Tehniline raamatupidaja Palgad

Keskmine Tehniline raamatupidaja kogutasu in United States ettevõttes Appian ulatub $92.4K kuni $129K year kohta. Vaata ettevõtte Appian kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025

Keskmine Kogutasu

$99K - $117K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$92.4K$99K$117K$129K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
RSU

Appian ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Tehniline raamatupidaja ametikoha palgapakett ettevõttes Appian in United States on aastase kogutasuga $128,700. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Appian Tehniline raamatupidaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $92,400.

