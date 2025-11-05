Tarkvaraarendaja tasu in Greater Montreal ettevõttes AppDirect ulatub CA$83K year kohta taseme P1 puhul kuni CA$145K year kohta taseme P4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Montreal kogusumma on CA$110K. Vaata ettevõtte AppDirect kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
AppDirect ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)