AppDirect
  Palgad
  Tarkvaraarendaja

  Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  Canada

AppDirect Tarkvaraarendaja Palgad kohas Canada

Tarkvaraarendaja tasu in Canada ettevõttes AppDirect ulatub CA$83K year kohta taseme P1 puhul kuni CA$142K year kohta taseme P4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Canada kogusumma on CA$129K. Vaata ettevõtte AppDirect kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
Associate Software Engineer(Algajate Tase)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
Staff Software Engineer
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

AppDirect ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes AppDirect in Canada on aastase kogutasuga CA$159,303. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AppDirect Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$122,744.

Muud ressursid