Apna
  • Greater Bengaluru

Apna Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Bengaluru

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma ettevõttes Apna on ₹4.17M year kohta. Vaata ettevõtte Apna kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Apna
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹4.17M
Tase
L2
Põhipalk
₹4.17M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
2-4 Aastat
Millised on karjääritasemed Apna?
Viimased Palgaandmed
Praktikantide palgad

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Apna in Greater Bengaluru on aastase kogutasuga ₹6,419,167. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Apna Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Bengaluru on ₹3,744,376.

