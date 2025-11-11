Ettevõtete kataloog
Apexon Backend tarkvarainsener Palgad

Mediaanne Backend tarkvarainsener tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Apexon on $140K year kohta. Vaata ettevõtte Apexon kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025

Mediaan pakk
company icon
Apexon
Lead Data Engineer
Dallas, TX
Kokku aastas
$140K
Tase
L5
Põhipalk
$130K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$10K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Apexon?
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Apexon in United States on aastase kogutasuga $162,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Apexon Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $138,000.

