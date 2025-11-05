Ettevõtete kataloog
Apexon
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • New York City Area

Apexon Tarkvaraarendaja Palgad kohas New York City Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in New York City Area kogusumma ettevõttes Apexon on $123K year kohta. Vaata ettevõtte Apexon kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Apexon
Software Engineer
New York, NY
Kokku aastas
$123K
Tase
4
Põhipalk
$123K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
8 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Apexon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Apexon in New York City Area on aastase kogutasuga $228,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Apexon Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in New York City Area on $116,500.

Esiletõstetud töökohad

    Apexon jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Dropbox
  • Amazon
  • Coinbase
  • Tesla
  • Databricks
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid