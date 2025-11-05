Ettevõtete kataloog
Apexon
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • India

Apexon Tarkvaraarendaja Palgad kohas India

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Apexon on ₹1.87M year kohta. Vaata ettevõtte Apexon kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Apexon
Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹1.87M
Tase
Lead
Põhipalk
₹1.87M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
5 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Apexon?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Apexon in India on aastase kogutasuga ₹2,827,443. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Apexon Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹945,833.

Esiletõstetud töökohad

    Apexon jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Dropbox
  • Amazon
  • Coinbase
  • Tesla
  • Databricks
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid