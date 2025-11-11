Ettevõtete kataloog
Apex Fintech Solutions
  • Backend tarkvarainsener

Apex Fintech Solutions Backend tarkvarainsener Palgad

Backend tarkvarainsener kogutasu in United States ettevõttes Apex Fintech Solutions on $107K year kohta taseme Software Engineer I puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $132K. Vaata ettevõtte Apex Fintech Solutions kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025

Keskmine Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Software Engineer I
(Algajate Tase)
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Millised on karjääritasemed Apex Fintech Solutions?

KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Apex Fintech Solutions in United States on aastase kogutasuga $143,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Apex Fintech Solutions Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $120,000.

Muud ressursid