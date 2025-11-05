Ettevõtete kataloog
Aon
Mediaanne Aktuar tasupaketi in Greater Chicago Area kogusumma ettevõttes Aon on $145K year kohta. Vaata ettevõtte Aon kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Aon
Actuary
Chicago, IL
Kokku aastas
$145K
Tase
L3
Põhipalk
$130K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$15K
Aastat ettevõttes
5 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Lisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Aktuar ametikoha palgapakett ettevõttes Aon in Greater Chicago Area on aastase kogutasuga $153,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Aon Aktuar ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Chicago Area on $145,000.

