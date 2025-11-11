Full-Stack tarkvarainsener tasu in Australia ettevõttes ANZ ulatub A$169K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul kuni A$190K year kohta taseme Lead Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Australia kogusumma on A$175K. Vaata ettevõtte ANZ kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Junior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$169K
A$167K
A$0
A$2.3K
Lead Software Engineer
A$190K
A$182K
A$0
A$8.7K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
