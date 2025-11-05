Tarkvaraarendaja tasu in Greater Bengaluru ettevõttes ANZ ulatub ₹1.8M year kohta taseme Junior Software Engineer puhul kuni ₹3.46M year kohta taseme Lead Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma on ₹1.79M. Vaata ettevõtte ANZ kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
